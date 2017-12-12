BİLİM İNSANLARI: UZAYDAN GELEN VİRÜS 23 ARALIK'TA DÜNYA'YI YOK EDECEK
Uzaydan gelen virüs, 23 Aralık'ta Dünya'yı yok edecek.
"UZAYDAN ÖLÜMCÜL VİRÜS GELECEK"
Science dergisinin haberine göre Hindistanlı astronomlar, 23 Aralık'ta dünyanın sonunun geleceğini iddia etti. Bilim insanları, ölümcül hastalık kaynağının tam olarak nasıl yayılacağını bildirmedi.
"VİRÜS, SAYILI GÜNLER İÇİNDE TÜM İNSANLIĞI ÖLDÜREBİLİR"
Hindistanlı bilim insanları, sayılı günler içinde tüm insanlığı öldürebilecek virüsün yakın zamanda tüm Dünya'ya yayılacağını düşünüyor. Ancak virüsün sebebiyle ilgili ek bilgi verilmedi.
"TESPİT EDİLEN CİSİM NATO VERİ TABANINDA BULUNAMADI"
Hint bilimciler, yakınlarda bir uzay cismini tespit ettiklerini, bu cismin NATO veri tabanında bulunmadığını ifade ettiler. Ölümcül virüsün gezegenimize bu cismin ulaştırdığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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