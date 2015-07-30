Terminator filmi kısa süre önceye kadar, gerçek olamayacak kadar “uçuk” bir bilim kurgu filmi olarak görülüyordu. Gerçekten de zamanda yolculuk yaparak geçmişe bir katil robot göndermek şu anda bilim insanlarının dahi hayal edemeyeceği bir aksiyon…



Bilim dünyasında Terminator isyanı çıktı



Terminator filmi kısa süre önceye kadar, gerçek olamayacak kadar “uçuk” bir bilim kurgu filmi olarak görülüyordu. Gerçekten de zamanda yolculuk yaparak geçmişe bir katil robot göndermek şu anda bilim insanlarının dahi hayal edemeyeceği bir aksiyon…



Ancak katil robotlar üretmek hiç de zor değil ve bilim dünyası, tamamen kendi zekası olan, düşmanı kendi başına bulup tespit ederek, öldürme kararını kendi başına alan robotların sadece birkaç on sene içinde değil, sadece birkaç sene içinde gerçek olabileceğini belirtip, devletlerin bu araştırmaları engellemesini istiyorlar.



Stephen Hawking, Elon Musk ve Noam Chomsky'nin de aralarında olduğu 1000 aydın tarafından imzalanan bildiriye göre, yapay zekanın kontrolüne verilecek olan öldürme yetkisi, masum insanların ölümüne neden olabileceği gibi bu otonom öldürme makinelerinin geliştirilmesiyle, kısa süre sonra robotların tüm insanları yok edilecek bir tehdit olarak görmesi de mümkün hale gelecek.



Askeri teknolojilerde gelişmiş yapay zeka kullanmanın, insanlığın karşılaşacağı en büyük yok oluş tehlikesi olacağının altını çizen aydınlar, kendi başına düşünüp karar alan robotların eninde sonunda “sahibine isyan etme,” kuralını kıracak bir düşünce algoritmesi geliştirmesinin kaçınılmaz olacağını vurguluyorlar.



Öte yandan, yorulmayan, susamayan, acıkmayan, ailevi bağları, psikolojik problemleri olmayan robot asker fikri, tüm orduların komutanlarını baştan çıkarıyor ve robot asker veya robot süikastçı gibi projeleri durdurmanın mümkün olmadığını da kabul etmek gerekiyor çünkü aynı atom bombası çalışmalarında olduğu gibi, bu yeni silahı icat edecek ilk devletlerin, diğer devletlerin üzerinde büyük bir güç kazanması kaçınılmaz görünüyor. Bu acımasız gerçek de, robot asker araştırmaları yapan hiçbir devletin bu projelerden vazgeçmeyeceği anlamına geliyor.



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