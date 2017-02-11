BİLİM ADAMLARI YENİ BİR HÜCRE KEŞFETTİ!
Bilim adamları, retinada işlev bozukluğu meydana geldiğinde miyopiye (uzağı görememe) neden olabilecek bir hücre keşfetti.
Bilim adamları, retinada işlev bozukluğu meydana geldiğinde miyopiye (uzağı görememe) neden olabilecek bir hücre keşfetti. Sonuçları "Current Biology" dergisinin internet sayfasında yayımlanan çalışmada, ABD'nin Northwestern Medicine Feinberg Tıp Fakültesinden araştırmacılar, kapalı alanlarda ve gün ışığından uzakta harcanan zamana bağlı olarak retinada meydana gelen işlev bozukluğu söz konusu olduğunda miyop rahatsızlığına yol açabilecek bir hücre keşfettiklerini açıkladı.
Araştırma ekibinin lideri göz doktoru Greg Schwartz, "Bu buluş, miyopiyi kontrol altına almayı hedefleyen yeni bir tedaviye öncülük edebilir." dedi. Çalışmada, yeni keşfedilen, ışığa karşı oldukça duyarlı retina hücresinin, gözün büyümesini ve gelişmesini kontrol ettiği belirtildi. Araştırmacılar, yeni keşfedilen hücrenin, göze çok uzun süre büyümesini emretmesi halinde görüntülerin retina üzerine odaklanmadığını, bu durumun da miyopiye ve bir ömür boyu gözlük veya kontakt lens kullanmaya neden olduğunu söyledi.
kaynak:sabah
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