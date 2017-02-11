Zte Android Wear'lı İlk Akıllı Saatini Tanıtacak
Apple, Hoparlöre Dönüştürülebilen Kulaklık Patentini Satın Aldı
Karşınızda Renault Trezor
Lg G6 Özellikleri Yavaş Yavaş Belli Oluyor
Moto G5 Plus Özellikleri Sızdı! İşte Detaylar!
Playground Games ‘Den Açık Dünya Oyun Geliyor
Bu Sürücüsüz Otobüs 3D Yazıcıdan Çıktı
Bilim Adamları Yeni Bir Hücre Keşfetti!
Kobi'lere Vergi İndiriminin Ayrıntıları Belli Oldu
Aziz Yıldırım Harekete Geçti!
Tsk 1 Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını...
Başbakan Yıldırım: Tuzaklara Dikkat
2 Çocuk Annesi New York'u Salladı!
İngiltere'de Sahile Vuran Çantalardan Kokain Çıktı
Dere Yatağından Tonlarca Esrar Çıktı!
İstanbul'da Dev Operasyon
Ysk Referandum İçin Toplandı
Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda?
Nuri Sesigüzel'den Kötü Haber
Darbeci Pilot, Annesinin Evinde Yakalandı

bilim adamları yeni bir hücre keşfetti!

BİLİM ADAMLARI YENİ BİR HÜCRE KEŞFETTİ!

Bilim adamları, retinada işlev bozukluğu meydana geldiğinde miyopiye (uzağı görememe) neden olabilecek bir hücre keşfetti.

Tarih : 11 Şubat 2017, 13:02
Puan Ver : Bilim Adamları Yeni Bir Hücre Keşfetti!(5/10)2


Bilim adamları, retinada işlev bozukluğu meydana geldiğinde miyopiye (uzağı görememe) neden olabilecek bir hücre keşfetti. Sonuçları "Current Biology" dergisinin internet sayfasında yayımlanan çalışmada, ABD'nin Northwestern Medicine Feinberg Tıp Fakültesinden araştırmacılar, kapalı alanlarda ve gün ışığından uzakta harcanan zamana bağlı olarak retinada meydana gelen işlev bozukluğu söz konusu olduğunda miyop rahatsızlığına yol açabilecek bir hücre keşfettiklerini açıkladı.



Araştırma ekibinin lideri göz doktoru Greg Schwartz, "Bu buluş, miyopiyi kontrol altına almayı hedefleyen yeni bir tedaviye öncülük edebilir." dedi. Çalışmada, yeni keşfedilen, ışığa karşı oldukça duyarlı retina hücresinin, gözün büyümesini ve gelişmesini kontrol ettiği belirtildi. Araştırmacılar, yeni keşfedilen hücrenin, göze çok uzun süre büyümesini emretmesi halinde görüntülerin retina üzerine odaklanmadığını, bu durumun da miyopiye ve bir ömür boyu gözlük veya kontakt lens kullanmaya neden olduğunu söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bilim  Adamları  Yeni  Bir  Hücre  Keşfetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER