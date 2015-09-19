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Bilim adamları laboratuvarda sperm üretti

BİLİM ADAMLARI LABORATUVARDA SPERM ÜRETTİ

Bu buluşun döllenmeyi sağlayacak kapasitede sperm üretemeyen erkeklere umut ışığı olması bekleniyor.

Tarih : 19 Eylül 2015, 12:35
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Fransa'da bir laboratuvar, yapay ortamda insan spermi üretmeyi başardıklarını açıkladı. 20 yıla yakın bir süredir çalışmayı yürüten bilim adamları, buluşun kısırlık tedavisinde çığır açacağı görüşünde. Habertürk'te yer alan habere göre projede çalışan bilim insanlarından biri olan Marie- Helene Perrard, Lyon'daki laboratuvarda, insan spermine ulaşana kadar geçilen evreleri şöyle anlattı: “Öncelikle hayvanlar üzerinde denedik. En bilindik olan fareden sperm elde ettik. Sonra diğer türlere, maymunlara geçtik, en son da insana geldik.”








Etiketler: Bilim  Adamları  Laboratuvarda  Sperm  Üretti    haber

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