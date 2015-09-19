

Fransa'da bir laboratuvar, yapay ortamda insan spermi üretmeyi başardıklarını açıkladı. 20 yıla yakın bir süredir çalışmayı yürüten bilim adamları, buluşun kısırlık tedavisinde çığır açacağı görüşünde. Habertürk'te yer alan habere göre projede çalışan bilim insanlarından biri olan Marie- Helene Perrard, Lyon'daki laboratuvarda, insan spermine ulaşana kadar geçilen evreleri şöyle anlattı: “Öncelikle hayvanlar üzerinde denedik. En bilindik olan fareden sperm elde ettik. Sonra diğer türlere, maymunlara geçtik, en son da insana geldik.”