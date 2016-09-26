BİLİC'İN KOLTUĞU SALLANTIDA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın Teknik Direktörü olan Slaven Bilic'in koltuğunun sallantıda olduğu dair haberler İngiliz basınında yer almaya başladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın Teknik Direktörü olan Slaven Bilic'in koltuğunun sallantıda olduğu dair haberler İngiliz basınında yer almaya başladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar