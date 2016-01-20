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bilic hangisini seçecek?

BİLİC HANGİSİNİ SEÇECEK?

Golcü arayan Slaven Bilic'in takımı West Ham, Fenerbahçeli Emenike, eski Beşiktaşlı Demba Ba ve Brezilyalı Pato'dan birini ara transferde kadrosuna katacak.

Tarih : 20 Ocak 2016, 16:14
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.



Al Ain Kulübü ile yollarını ayıran Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike'yi listesine alan İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba için de nabız yoklamaya devam ediyor. Bu iki ismin dışında Brezilyalı Pato ile de ilgilenen West Ham, 1 hafta içinde transferi netleştirmeyi planlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan West Ham Eş Başkanı David Sullivan, “Biz sezon için 20 gol atabilecek bir forvet arıyoruz. Seçenekleri değerlendirip önümüzdeki hafta kararımızı vereceğiz” dedi.



Bilic'in yakından tanıdığı Demba Ba ve uzun süreden beri Premier League hayalleri kuran Emenike isimleri üzerinde duran West Ham'ın bu iki oyuncudan birini alacağı da en çok konuşulan iddialar arasında yer alıyor.








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