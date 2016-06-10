BİLİC EURO 2016'DAKİ FAVORİSİNİ AÇIKLADI
West Ham'ın Hırvat antrenörü Slaven Bilic, EURO 2016'daki favorisinin Fransa olduğunu söyledi.
West Ham United Menajeri Slaven Bilic, Euro 2016 öncesi görüşlerini paylaştı. Şampiyonada forma giyecek oyuncularını dikkatli bir şekilde takip edeceğini söyleyen eski Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Bilic, Fransa'yı favori gösterdi.
EV SAHİBİ OLDUĞU İÇİN DEĞİL
"Fransa, ev sahibi olduğu için değil, Didier Deschamps önderliğinde takım içinde iyi bir atmosfer yakaladığı için favori" diyen Bilic,"Fransa'da genç ve tecrübeli oyuncuların uyumu üst düzeyde. Pogba ve Griezmann gibi genç olmasına karşın oldukça başarılı isimler var" diye konuştu.
HIRVATİSTAN GRUBU ÇIKAR
Bilic, 2006-2012 yılları arasında çalıştırdığı Hırvatistan Milli Takımı hakkında da konuştu. Bilic'e göre Hırvatistan, Türkiye'nin bulunduğu D Grubu'ndan çıkıp, ileriye gidebilecek kapasitede.
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