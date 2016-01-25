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bilgisayarınız atari'ye dönüşecek!

BİLGİSAYARINIZ ATARİ'YE DÖNÜŞECEK!

Atari'nin yaptığı açıklamaya göre Atari'nin Asteroids ve Centipede gibi en Klasik Oyunlarının yer alacağı 100 adet birbirinden güzel Oyun Steam'de yer alacak.

Tarih : 25 Ocak 2016, 09:37
Puan Ver : Bilgisayarınız Atari'ye Dönüşecek!(10/10)9


Atari'nin yaptığı açıklamaya göre Atari'nin Asteroids ve Centipede gibi en Klasik Oyunlarının yer alacağı 100 adet birbirinden güzel Oyun Steam'de yer alacak.



Hatta bu Oyunların birçoğu da Multiplayer: “Çok Oyuncu” destekli olarak gelecek. 80'li ve 90'lı yılların vazgeçilmez Oyun Konsolu olan Atari'nin 100 sevilen Oyunu bu yıl içinde PC'de oynanabilir şekilde Steam'den satışa çıkacak.



80'li ve 90'lı yıllarda Çocukluk olanların iyi tanıyacağı Atari, şimdi Oyun Konsollarının Atası konumunda. O zamana denk gelip dönemin piksel piksel Oyunlarının tadını çıkartan Kesim ve o tadı alamayan yeni Nesil için ise güzel bir Fırsat olacak diyebiliriz.



Ayrıca Oyuncular arasında sıralama da olacak bu Projede, Rütbe Sistemi de olacak. Her alınan Unvanda hediye olarak o yıllara ait Oyunların Orijinal Müziklerinin verileceği bu Retro Şölenin ilk Demolarının; PAX South 2016'da gösterilmesi bekleniyor.



Tam manasıyla bir Retro havanın yaşanacağı ortamda PC'ye uygun ara yüz, yerel ve çevrimiçi oynayabilme ve aynı zamanda Steam Kontrolcüsü desteği de bulunacak. Bakalım, Oyuncular bu Projeyi sevecek mi?



The Division'un Sistem Gereksinimleri artık belli!








Etiketler: Bilgisayarınız  Atari  Ye  Dönüşecek    haber

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