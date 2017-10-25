Dizüstü bilgisayarların kameralarının herkes için potansiyel bir tehlike oluşturduğu iddia ediliyor. Facebook'un sahibi Zuckerberg bile önlemini almış durumda. Peki bu konuda ne yapabiliriz?

Dizüstü bilgisayarlarda bulunan dahili kameralar pek çok insan için hayatı kolaylaştıran bir detay olduğu kadar bir stres kaynağı da. Pek çok insan gözetlenmekten korktuğu için bu kameraları bantlayarak kapatmayı tercih ediyor. Peki buna gerek var mı?

Geçtiğimiz sene Facebook'un sahibi Marc Zuckerberg'in paylaştığı bir fotoğrafta, arka planda görünen bilgisayarının kamerasını ve mikrofonunu bantlyarak kapattığı fark edilmişti. Zuckerberg gibi bilgisayar dünyasının en büyük ve en iyi korunan isimlerinden birinin bile kamerasını kapatmayı tercih etmesi akıllara soru işaretleri gelmesine sebep oldu.

"PARANOYAK OLMANIZ TAKİP EDİLMEDİĞİNİZ ANLAMINA GELMEZ"

Marc Zuckerberg, bu konuda çok bilinen o sözü tekrarlıyor ve "Paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez." diyor. Zuckerberg, muhtemelen güvenliğini bozmaya çalışan gelişmiş tehditlere herkesten fazla sahip olsa da, normal insanların da bu itimale kayıtsız kalmaması gerekiyor.

FBI DİREKTÖRÜ BİLE KAPATIYOR

FBI Direktörü James Comey de kameranın üzerine bir parça bant koyduğunu itiraf ediyor "Çünkü kameralarımın üzerinde bir parça bant bulunduğunda daha akıllı görüyorum" diye de espri yapıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde şifreleme uzmanı Matthew Green ise kullanmadığını belirtip "Neden mi?" diye kendine soruyor ve "Çünkü aptalım" diye yanıtlıyor. "Bunu ciddiye almamak için mazeretim yok ama bunu yapan beni çıplak görmekle cezalandırılmış olacak" diyor.

APPLE KULLANICILARI DAHA AVANTAJLI

Zuckerberg gibi Apple kullanıcıları ise bu konuda biraz daha rahat olabilir. Çoğu Windows dizüstü bilgisayarının aksine, bir Mac'in web kamerasının yanındaki ışık donanımının derinliklerinde kontrol edilir ve bu nedenle uyarı lambası açılmadan web kamerasını açmak çok zordur. Ama tabii ki imkansız değil...

YÜZDE 21 KAPATIYOR

Yapılan araştırmalara göre insanların yüzde 21'i kameralarını bu şekilde kapatmayı tercih ediyor. Çin'de ise bu oran yüzde 40'lara kadar çıkıyor. Bu endişe hiç de temelsiz değil çünkü siber suçlular kamera yardımıyla fotoğrafınızı çekbiliyor ya da ortamdaki sesi dinleyebiliyorlar. Bunu daha sonra şantaj amacıyla kullanan hackerların insanlardan para sızdırdığı, şifrelerini öğrendiği, tehdit ettiği ya da fotoğrafları internette yayarak zor duruma soktukları biliniyor.

EN GARANTİ YOL

Bazı güvenlik yazılımları kullanarak bu riskleri azaltmak mümkün. Ancak ne olursa olsun risk sıfır değil. Bu sebeple en ilkel yol gibi görünen kamerayı fiziksel olarak kapatma seçeneği, hala en garanti çözüm olarak görünüyor. Tabii "Beni kim ne yapsın" demiyorsanız...

Kaynak: haberinburada