

Trend Micro'nun yaptığı araştırma siber suçluların yasa dışı faaliyetlerinde kazandıkları kara para ları aklamak için bilgisayar oyunlarındaki satın alınabilen içerikleri kullandıklarını ortaya çıkardı.







Bilgisayar oyunlarında oldukça popüler bir gelir modeli haline gelen oyun içi eşya, sanal oyun para birimi ya da indirilebilir içerik satışı sistemini siber suçluların hedefi oldu. Dijital para birimlerini ve oyun platformlarını kullanan suçlular, buradaki mali denetim boşluğunu kullanarak kara para aklama girişimlerinde bulunuyor.



İnternet ve veri güvenliğinde 26 yıllık tecrübesiyle küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro, bilgisayar korsanlarının oyun platformlarını kullanarak nasıl kara akladığını araştırdı.



Siber suçlular, ilk adımda oyun içindeki hatalardan ve kodlama açıklarından faydalanarak oyun içi sanal para birimi biriktiriyorlar ya da zararlı yazılımlar kullanarak diğer oyuncuların kullanıcı hesaplarını ele geçiriyorlar. Burada olta saldırısı başta olmak üzere birçok sosyal mühendislik yöntemi kullanarak, özellikle dijital oyun dağıtım platformlarındaki hesapları ele geçirmek siber suçlular arasında oldukça revaçta. Bu şekilde oyunla ilgili elde ettikleri dijital varlıkları internet üzerinde satışa çıkarıyorlar. Siber suçlular kimi zaman bu satış ilanlarını sosyal medya üzerinden de verebiliyorlar. Siber korsanlıkla elde ettikleri dijital varlıkları satarak para kazanan bu kişiler, sonrasında alınan ödemelerin izini kaybettirebilmek için bu parayı hemen dijital para birimlerine çeviriyorlar.



Bilgisayar oyunları yıllar içindeki büyük gelişimleriyle birçok insana eğlencenin doruk noktasında olduğu büyülü bir dünyanın kapılarını açtılar. Sadece ABD'de hane halkının yüzde 63'ünde en az bir kişi bilgisayar oyunu oynuyor. Oldukça büyük bir pazarı temsil eden bilgisayar oyunları sektörünün son dönemdeki önemli gelir modellerinden biri de oyun içi satın almalar. Bu şekilde oyuncular ekstra ödeme yaparak bazı özel içeriklere sahip olabiliyorlar. Eğlence Yazılımcıları Derneği (ESA)'nın verilerine göre ABD'deki oyuncuların yüzde 65'i oyun içinde gerçek para kullanarak satın alma yapma isteğine sahip.











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