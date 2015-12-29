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bilgiç: türkiye'ye karşı kara propaganda

BİLGİÇ: TÜRKİYE'YE KARŞI KARA PROPAGANDA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin "Kırım Tatar Taburu, Noman Çelebicihan Taburu" gibi gönüllü birliklere destek verdiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Tarih : 29 Aralık 2015, 11:13
Puan Ver : Bilgiç: Türkiye'ye Karşı Kara Propaganda(10/10)10


Bilgiç, bir soruya verdiği yazılı cevapta, bazı basın yayın  organlarında yer alan, "Kırım Tatar Taburu, Noman Çelebicihan Taburu" adlarıyla  anılan, Ukrayna'nın Herson vilayetinde oluşturulacağı ifade edilen gönüllü  birliklere, Türkiye'nin destek verdiği veya vereceği yönündeki iddiaların gerçek  dışı olduğunu vurguladı.

 

Tanju Bilgiç, şunları kaydetti: "Bu asılsız iddialar üzerine Rus tarafınca yapılan 'Rusya'nın bir kez  daha sırtından vurulduğu' yönündeki açıklamalar ise son dönemde ülkemize karşı  yürütülen kara propagandanın devamı niteliğindedir.

 

Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.  Kırım Tatarlarının hak ve hürriyetlerinin korunması yönündeki çabalarını da  kararlılıkla sürdürecektir."








Etiketler: Bilgiç  Türkiye  Ye  Karşı  Kara  Propaganda    haber

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