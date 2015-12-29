

Bilgiç, bir soruya verdiği yazılı cevapta, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Kırım Tatar Taburu, Noman Çelebicihan Taburu" adlarıyla anılan, Ukrayna'nın Herson vilayetinde oluşturulacağı ifade edilen gönüllü birliklere, Türkiye'nin destek verdiği veya vereceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.







Tanju Bilgiç, şunları kaydetti: "Bu asılsız iddialar üzerine Rus tarafınca yapılan 'Rusya'nın bir kez daha sırtından vurulduğu' yönündeki açıklamalar ise son dönemde ülkemize karşı yürütülen kara propagandanın devamı niteliğindedir.







Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Kırım Tatarlarının hak ve hürriyetlerinin korunması yönündeki çabalarını da kararlılıkla sürdürecektir."