BİLGE ÖZTÜRK, TARKAN VE PINAR DİLEK EVLİLİĞİNE NE DEDİ?
Yıllar önce onu 'Tarkan'ın avukat aşkı olarak tanıdık. O dönem evlenecekleri kesin gözüyle bakın çift 7 yıllık aşklarını bir restoranda veda yemeğiyle sonlandırmıştı. Basın mensuplarına açıklama yaparken ise Öztürk, gözyaşlarını tutamamıştı. Aradan yıllar geçti ve Tarkan, Pınar Dilek'le evlendi.
Hürriyet'ten Sibel Arna'nın haberine göre;
Size Tarkan sormazsam gazetecilik hatası yaparım diye düşünüyorum. Hakkında hiç konuşmadınız değil mi?
-Hiç konuşmadım ama yine sanki konuşmuşum gibi haberler çıktı. Zaten 8 yıl önce herkes kendi yolunu seçmiş ve kendi yolunda epeyce mesafe kat etmiş iken ve başka kimselerle hayatlarını kurmuşken hâlâ diğeri hakkında soru sormak ve yorum beklemek de pek uygun gelmiyor.
Ama ben yine de soracağım Tarkan'ın evliliği hakkında ne düşünüyorsunuz diye...
-Evlilik kararırını alan herkese saygı duymak gerekir. Sorgulamak da ben dahil kimseye düşmez. Kendisine mutluluklar diliyorum.
Siz de özel hayatınızda mutluluğu yakaladınız... Kaç yıl oldu, nasıl bir birlikteliğiniz var? O da kitesurf eğitmeni mi?
-1,5 yıldır Süleyman'la birlikteyiz. En büyük tutkumuz olan kiteboard sporunu paylaşıyoruz. Kiteboard'un ilk zamanlarından beri Türkiye'de bunun eğitmenliğini yapıyor. Aslen elektrik mühendisi ve inşaat projeleri üzerinde uzman.
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