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Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi

Bilette yeni dönem başlıyor! Havacılık için sanal para geliştirildi

BİLETTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! HAVACILIK İÇİN SANAL PARA GELİŞTİRİLDİ

Türk girişimcilerin kurduğu Further Network'ün geliştirdiği Atoncoin ile havacılık sektöründe parayı ortadan kaldırmak için çalışmalar başladı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 22:40
Puan Ver : Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi(5/10)1

'Ver parayı al bileti' dönemi bitiyor… Türk girişimcilerin kurduğu Further Network'ün geliştirdiği Atoncoin ile havacılık sektöründe parayı ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bitcoin gibi bir kripto para olan Atoncoin herhangi bir para birimi ile satın alınabilecek.

TÜRKİYE'DE 2 HAVA YOLU ŞİRKETİYLE ANLAŞILDI

Atoncoin ile uçak bileti de alınacak, lounge hizmeti de kullanılabilecek havalimanına ulaşım da sağlanabilecek. Atoncoin ile seyahat planlamasındaki tüm ödemelerin yapılması hedefleniyor. Otel rezervasyonları da Atoncoin kabul eden otellerle yapılabilecek. Teknolojinin başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek… Atoncoin Türkiye'de 2, körfez bölgesinden de 2 havayolu şirketiyle anlaştı. Atoncoin'in akıllı telefonlara yüklenecek uygulaması yüz tanıma veya parmak izi sistemiyle çalışacak. Böylece telefondaki Atoncoin'leri sahibinden başkasının kullanamaması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen bu sistem ile herhangi bir uçuş veya otel rezervasyonunda değişiklik yapmanın da kolaylaşması hedefleniyor. Örneğin X kişi biletini aldığında rahatlıkla Y kişiye devredebilecek. Günümüzde havayolları böyle bir işlemin yapılmasına izin vermiyor. Biletler şahsa ait oluyor.

HAVAYOLU, ACENTALARI VE VATANDAŞI TEK BİR ÇATIDA TOPLADIK

Uzun yıllardır havayolunda yaşanan biletleme sıkıntısından yola çıkan şirket ortaklarından Further Network'ün ortaklarından Kadir Özgür Oğuz açıklamasında; Havayolu ve seyahat acenteleri arasında bazı aracılar var. Bu aracılar olmadan havayolu sektörünün çalışması çok mümkün olmuyor. Ayrıca söz konusu firmalar ile çalışmak içinse çok yüksek bedeller ödemeleri gerekiyor. Ayrıca burada yaşanan bazı sıkıntılar var para akışı ve biletleme sistemi ile ilgili… Bizde buradan yola çıktık ve bu havayolu şirketlerini, acenteları ve vatandaşı tek bir platformda buluşturduk. Bu platformda ise para birimini Atoncoin olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

HERKES ATONCOIN İLE ALIŞVERİŞ YAPABİLECEK

Türkiye'den ve yurtdışından yatırımcılarının olduğunu söyleyen Oğuz " Bu sistemde tüm şirketler ve havayolları birer noktada buluşuyor. Kimse kimseye ihtiyaç duymadan birbirleri ile alışveriş yapabiliyorlar. Taraflar kendi aralarında işlem yapabiliyor. Bizim buradan karımız sadece ufak işlem ücretleri olacak. " dedi.

İPTALLER DAHA RAHAT OLACAK

Sistem üzerinden vatandaşın biletinin iptalini veya ikinci bir pazar olarak da satışının gerçekleştirebileceğini belirten Kurucu ortak Kadir Özgür Oğuz " Vatandaşlar ikinci bir pazar dediğimiz yerde aldıkları uçak biletini satabilir veya devir edebiliyor olacak. Acenta havayolu, vatandaş hepsi bir merkezde konuşabilir hale gelecek. İade iptal bedelleri daha rahat olacak. Şuan ki teknoloji ile bu dediklerimiz bu kadar rahat olmuyor." dedi.

ATON NEDİR?

Akhenaton (Aton'un hizmetkarı) tarafından ortaya çıkarılan bir Mısır tanrısı olarak adlandırılıyor. Tıpkı günümüzde büyük kitlelere ulaşmış olan İbrahimi dinlerde olduğu gibi tek tanrı olarak kabul ediliyor. Bu tanrının somut bir betimlemesi yok. Aton her işinin ucunda bir el olan bir Güneş olarak çiziliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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