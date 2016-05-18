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bilet parası bulamayınca intihara kalkıştı

BİLET PARASI BULAMAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI

İstanbul Aksaray’da memleketine gidecek para bulamadığı iddiasıyla bir binanın çatısına çıkan simitçi intihar girişiminde bulundu. Polisin uzun süren ikna çalışmaları sonucu simitçi binadan indirildi

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:17
Puan Ver : Bilet Parası Bulamayınca İntihara Kalkıştı(10/10)12


 Olay, İstanbul Fatih İlçesi Aksaray Laleli'de saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, simit satıcılığı yaparak geçinen İbrahim A. isimli şahıs, memleketine gitmek için bilet almak istedi ancak parası olmadığı için bileti alamadı. Memleketine gitmek için bilet parasını temin edemeyen İbrahim A., çevrede bulunan en yakın binanın tepesine çıktı.



Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Şahısın binadan atlaması ihtimaline karşılık haber verilmesi üzerine olay yerine bir ambulans da gelerek hazırda bekletilirken, bir itfaiye eri de sepetli itfaiye merdiveniyle binanın tepesine çıktı. Polisin ikna etmeye çalıştığı şahıs, binanın en uç kenar noktasına kadar gelerek yürekleri ağza getirdi. Cadde üzerinde biriken ve olayı seyreden yüzlerce kişi ise cep telefonlarıyla olayı çekmeye çalıştı. Müzakereci polisin saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahsın simit tezgahı itfaiyenin merdivenli sepetiyle şahsın yanına götürüldü. Simitçi daha sonra ikna edilerek binadan indirildi.



İbrahim A. isimli şahsın memleketine gitmek için bilet parası olmadığı ve bu nedenle intihara kalkıştığı ileri sürüldü. Akın, daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.










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