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Bilerek oynamıyor isyanına fotoğrafla yanıt verdi

BİLEREK OYNAMIYOR İSYANINA FOTOĞRAFLA YANIT VERDİ

Milanlı futbolcu Nikola Kalinic, Fiorentina maçı öncesinde "Eski takımına karşı oynamak istemiyor." tepkilerine, ayağının fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Tarih : 31 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Bilerek Oynamıyor İsyanına Fotoğrafla Yanıt Verdi(10/10)6

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Nikola Kalinic hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından isyan etti.

Fiorentina'yla karşı karşıya gelen Milano temsilcisinde Kalinic'in, sakatlığını bahane ederek eski takımına karşı oynamadığı iddia edilmişti.

Hırvat futbolcu bazı kesimin bu iddiasına sinirlenerek Instagram hesabından ayağının son halini paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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