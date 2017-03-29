Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

bilecik'te terör operasyonu: 1 kişi gözaltında

BİLECİK'TE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

HDP Bilecik İl Başkanı Ekrem Bedevi, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tarih : 29 Mart 2017, 14:07
Puan Ver : Bilecik'te Terör Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında(8/10)8


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Bedevi'yi, Bozüyük ilçesinde gözaltına aldı.



Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bilecik  Te  Terör  Operasyonu  1  Kişi  Gözaltında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER