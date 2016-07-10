

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bozüyük Caddesi, Söğüt-Bozüyük Küslük karayolu üzerinde bulunan bir tüp gaz deposunda gece, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.



Yakındaki bir akaryakıt istasyonuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ulaştırma Tabur Komutanlığına bağlı askeri personelin de müdahalesiyle, günün ilk ışıklarıyla beraber söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yangında, deponun yanındaki kullanılamayan iki katlı ev, halı yıkanan bir işyeri ile depo olarak kullanılan başka bir işyeri ve çevrede park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.



Deponun içerisinde bulunan bir kamyon da tamamen yanarken, çevre mahallelerdeki bazı evlerin camları patlama nedeniyle kırıldı.