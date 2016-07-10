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BİLECİK'TE PATLAMA! YANGIN ÇIKTI


BİLECİK'TE PATLAMA! YANGIN ÇIKTI
Tarih : 10 Temmuz 2016, 10:04
Puan Ver : Bilecik'te Patlama! Yangın Çıktı(5/10)6


Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bozüyük Caddesi,  Söğüt-Bozüyük Küslük karayolu üzerinde bulunan bir tüp gaz deposunda gece, henüz  belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.



Yakındaki bir akaryakıt istasyonuna da sıçrayan yangın, itfaiye  ekiplerinin yanı sıra Ulaştırma Tabur Komutanlığına bağlı askeri personelin de  müdahalesiyle, günün ilk ışıklarıyla beraber söndürüldü. Ekiplerin soğutma  çalışmaları devam ediyor.



Yangında, deponun yanındaki kullanılamayan iki katlı ev, halı yıkanan  bir işyeri ile depo olarak kullanılan başka bir işyeri ve çevrede park halindeki  çok sayıda araç zarar gördü.



Deponun içerisinde bulunan bir kamyon da tamamen yanarken, çevre  mahallelerdeki bazı evlerin camları patlama nedeniyle kırıldı.








Etiketler: Bilecik  Te  Patlama  Yangın  Çıktı    haber

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