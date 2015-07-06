

Olay Sabah saat 07.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi TOKİ Konutları 5'inci Sokak B Blok'ta meydana geldi. Ayrı yaşayan ve mahkemece eşinden uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Örencik, kendisinden boşanmak isteyen eşi Yasemin Örencik'in oturduğu eve gitti. 3 çocuğu akrabalarının yanında olan ve olay sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Yasemin Örencik, kapıyı açmayarak Mustafa Örencik'i içeriye almadı.







Elinde av tüfeği bulunan Mustafa Örencik kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi. Aldığı bıçakla kendisini korumaya çalışan Yasemin Örencik ile Mustafa Örencik arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Mustafa Örencik'in elinden kurtulan Yasemin Örencik kaçıp apartmandan dışarı çıktı.







Mustafa Örencik arkasından koştuğu Yasemin Örencik'e av tüfeğiyle ateş etti. Başına ve sırtına isabet eden saçmalarla yere yığılan Yasemin Örencik'in yanına giden Mustafa Örencik, ardından aynı av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mustafa Örencik ile Yasemin Örencik'in yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Örencik çiftinin cesetleri, Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.







Komşuları, Yasemin Örencik'in Yüksek Öğrenim Kredi ve Kurtlar Kurumu'nda taşeron bir temizlik firmasında işçi olarak çalıştığını belirterek, "Eşi Mustafa da daha önce belediyede temizlik işçisi olarak çalışıyordu ancak daha sonra işten çıkardılar. İşsiz geziyordu. Aralarında geçimsizlik vardı. Yasemin, boşanma davası açmıştı. Mustafa için evden uzaklaştırma kararı vardı. Buna rağmen Mustafa zaman zaman evin önüne geliyordu. Bazen apartmanların karşısındaki ağaçların altında oturup bekliyordu" dedi.