BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN! 9'UNCU GEZEGENİN ELİ KULAĞINDA
Güneş sistemimizin karanlık dış uçlarında "uzak kitlelerdeki yörüngeleri esneten ve muhtemelen bütün güneş sistemini bir yana doğru eğen" bir gezegen saklanıyor olabilir.
YÖRÜNGESEL AYAK İZLERİ BULUNDU
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dokuzuncu Gezegen'in olasılığı ile ilgili bir açıklamada bulundu:
"Muhtemelen Dünya'nın on katı bir kütleye sahip ve Neptün'ün güneşe olan uzaklığının yirmi katı uzaklıkta olan, olası bir 'Dokuzuncu Gezegen.'" hakkında bilgiye ulaşması zor olan konu hakkında, NASA tarafından yapılan açıklamada "Genel olarak yalnızca yörüngesel ayak izleri gibi dolaylı belirtiler olsa da, yine de zorlu bir vaka" denildi.
"5 FARKLI GÖZLEMSEL ÇALIŞMA YOLU BULUNUYOR"
Gezegenin var olduğuna inanan bilim adamlarından, Pasadena, Kaliforniya'da bulunan Caltech'te görev alan astrofizikçi Konstantin Batygin'in ekibi konuyla ilgili bulgulara yaklaşıyor olabilir.
Batygin açıklamasında, "Şu anda Dokuzuncu Gezegen'in varlığına işaret eden beş farklı gözlemsel çalışma yolu bulunuyor. Eğer bu açıklamayı görmezden gelip Dokuzuncu Gezegen'in var olmadığını düşünürseniz, bu durum problemi çözmektense daha fazla sorun ortaya çıkarır. Birdenbire beş farklı bilmeceniz oluşur ve her birine beş farklı çözüm sunmanız gerekir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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