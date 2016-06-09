BİLD GAZETESİNDEN TÜRKİYE'DE TATİL YAPIN ÖNERİSİ
Almanya'nın günlük gazetelerinden Bild, çocuklu ailelere Türkiye'de tatil yapmayı önerdi.
Almanya'nın günlük gazetelerinden Bild, çocuklu ailelere Türkiye'de tatil yapmayı önerdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Menderes Türel'in Almanya'daki programları sırasında ziyaret ettiği Bild gazetesi, yayımladığı haberde, özellikle deniz tatili planlayan çocuklu Alman ailelerin bu yıl rezervasyon yapma konusunda çok çekimser kaldıkları ve kararlarını son anda verecekleri tespitinde bulundu.
BAŞKA BİR YERDE BULAMAZSINIZ
Son anda karar vermek isteyen çocuklu aileler için İspanya ve Portekiz'de tatilin hem çok pahalı olduğunu hem de bu ülkelerde tam doluluk yaşandığı hatırlatıldı. 2 çocuklu bir ailenin aynı şartlarda Türkiye'de yüzde 40 daha ucuza tatil yapabileceği belirtilen haberde "Buradaki mükemmel fiyat ve hizmet oranı, başka bir destinasyonda bulunamaz." ifadelerine yer verildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar