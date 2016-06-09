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bild gazetesinden türkiye'de tatil yapın önerisi

BİLD GAZETESİNDEN TÜRKİYE'DE TATİL YAPIN ÖNERİSİ

Almanya'nın günlük gazetelerinden Bild, çocuklu ailelere Türkiye'de tatil yapmayı önerdi.

Tarih : 09 Haziran 2016, 13:03
Puan Ver : Bild Gazetesinden Türkiye'de Tatil Yapın Önerisi(7/10)5


 Almanya'nın günlük gazetelerinden Bild, çocuklu ailelere Türkiye'de tatil yapmayı önerdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Menderes Türel'in Almanya'daki programları sırasında ziyaret ettiği Bild gazetesi, yayımladığı haberde, özellikle deniz tatili planlayan çocuklu Alman ailelerin bu yıl rezervasyon yapma konusunda çok çekimser kaldıkları ve kararlarını son anda verecekleri tespitinde bulundu.



BAŞKA BİR YERDE BULAMAZSINIZ



Son anda karar vermek isteyen çocuklu aileler için İspanya ve Portekiz'de tatilin hem çok pahalı olduğunu hem de bu ülkelerde tam doluluk yaşandığı hatırlatıldı. 2 çocuklu bir ailenin aynı şartlarda Türkiye'de yüzde 40 daha ucuza tatil yapabileceği belirtilen haberde "Buradaki mükemmel fiyat ve hizmet oranı, başka bir destinasyonda bulunamaz." ifadelerine yer verildi.








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