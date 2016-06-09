

Almanya'nın günlük gazetelerinden Bild, çocuklu ailelere Türkiye'de tatil yapmayı önerdi.







Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Menderes Türel'in Almanya'daki programları sırasında ziyaret ettiği Bild gazetesi, yayımladığı haberde, özellikle deniz tatili planlayan çocuklu Alman ailelerin bu yıl rezervasyon yapma konusunda çok çekimser kaldıkları ve kararlarını son anda verecekleri tespitinde bulundu.







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Son anda karar vermek isteyen çocuklu aileler için İspanya ve Portekiz'de tatilin hem çok pahalı olduğunu hem de bu ülkelerde tam doluluk yaşandığı hatırlatıldı. 2 çocuklu bir ailenin aynı şartlarda Türkiye'de yüzde 40 daha ucuza tatil yapabileceği belirtilen haberde "Buradaki mükemmel fiyat ve hizmet oranı, başka bir destinasyonda bulunamaz." ifadelerine yer verildi.