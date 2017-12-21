Çinli bilardocu Cao Yupeng, rakibi Neil Robertson'a avantaj vermemek için sopasıyla topa sadece dokundu, bu hareket bilardo tarihinin en garip hareketlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz pazar günü Snooker Bilardo Şampiyonası İskoç Açık Finali'nde Neil Robertson, rakibi Cao Yupeng'i efsanevi bir geri dönüş sonrasında mağlup ederek zafere ulaştı. Fakat müthiş final sonrası en çok konuşulan konu Yupeng'in maçı kaybetmemek için gerçekleştirdiği tuhaf atış oldu.

TOPA SADECE DOKUNDU

2016 yılından bu yana ilk kez bir numaraya çıkan Neil Robertson maçı 8-4'den çevirerek 9-8 kazanmayı başardı. Yupeng, 8-7 önce olduğu sırada rakibini hataya zorlamak için bir atış yapmayarak topa yalnızca dokunmayı seçti. Bu seçim onu yenilgiden kurtarmasa da 'vuruşunun' fazlasıyla konuşulmasına neden oldu.

"HİÇ BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Snooker bilardonun efsanevi isimlerinden Dennis Taylor, Cao Yupeng'in anlamsız atışından sonra attığı tweet'te 60 yıldır Snooker oynadığını ve daha önce Yupeng'in atışına benzer bir atış hiç görmediğini söyledi.

Kaynak: haberinburada