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Bilal Kısa, eski takımına geri döndü

BİLAL KISA, ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Sezona Bursaspor'da başlayan Bilal Kısa eski takımı Akhisarspor'a geri döndü.

Tarih : 11 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Bilal Kısa, Eski Takımına Geri Döndü(7/10)3

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan, ara transfer döneminde ise Kardemir Karabükspor'dan Ukraynalı golcü Seleznyov'u kadrosuna dahil eden Teleset Mobilya Akhisarspor, eski futbolcusu Bilal Kısa'yı da transfer etti.

"BİLAL KISA İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Akhisar'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Bilal Kısa ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Takımımıza ve futbolcumuza hayırlı başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Akhisarspor'a 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında Karabükspor'dan transfer edilen Bilal, 2.5 yıl Ege ekibinde top koşturdu.

BU SEZON SADECE 44 DAKİKA OYNADI

Akhisar'da gösterdiği performansla A Milli Takıma çağrılan orta saha oyuncusu, 2015-2016'da Galatasaray'a imza atmıştı. Bu sezon Bursaspor'da sadece 2 maça çıkan Bilal, 44 dakika oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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