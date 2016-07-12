BİLAL KISA 25 MAÇ OYNARSA PARASI GALATASARAY'DAN!
Bursaspor'un Serdar Aziz'in transferine karşılık Galatasaray'dan kadrosuna kattığı isimlerden Bilal Kısa'nın sözleşmesinde ilginç bir madde ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı takımda yeni sezonda 25 maç oynarsa 100 bin Euro daha alacak. Ancak bu parayı Galatasaray Kulübü ödeyecek.
Bursaspor'un milli oyuncusu Serdar Aziz, 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcu karşılığında Galatasaray’a transfer olmuştu. Bursaspor’un takasta aldığı oyunculardan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Kısa ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli oyuncu yıllık 750 bin Euro alacak.
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