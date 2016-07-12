Bursaspor'un Serdar Aziz'in transferine karşılık Galatasaray'dan kadrosuna kattığı isimlerden Bilal Kısa'nın sözleşmesinde ilginç bir madde ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı takımda yeni sezonda 25 maç oynarsa 100 bin Euro daha alacak. Ancak bu parayı Galatasaray Kulübü ödeyecek.