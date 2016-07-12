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bilal kısa 25 maç oynarsa parası galatasaray'dan!

BİLAL KISA 25 MAÇ OYNARSA PARASI GALATASARAY'DAN!

Bursaspor'un Serdar Aziz'in transferine karşılık Galatasaray'dan kadrosuna kattığı isimlerden Bilal Kısa'nın sözleşmesinde ilginç bir madde ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu, yeşil-beyazlı takımda yeni sezonda 25 maç oynarsa 100 bin Euro daha alacak. Ancak bu parayı Galatasaray Kulübü ödeyecek.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 12:08
Puan Ver : Bilal Kısa 25 Maç Oynarsa Parası Galatasaray'dan!(5/10)4


Bursaspor'un milli oyuncusu Serdar Aziz, 4.5 milyon Euro ve 3 futbolcu karşılığında Galatasaray’a transfer olmuştu. Bursaspor’un takasta aldığı oyunculardan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Kısa ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli oyuncu yıllık 750 bin Euro alacak.







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