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BİLAL ERDOĞAN: KEMAL KILIÇDAROĞLU GİZLİCE 'EVET' OYU KULLANACAK


BİLAL ERDOĞAN: KEMAL KILIÇDAROĞLU GİZLİCE 'EVET' OYU KULLANACAK
Tarih : 21 Mart 2017, 17:36
Puan Ver : Bilal Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu Gizlice 'evet' Oyu Kullanacak(6/10)7


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla ilgili, "Türkiye'de muhalefet zihniyeti, maalesef iktidarın yaptığı her şeyi eleştirmek, iktidarın 'doğru' dediği her şeye 'yanlış' demek üzerine kurulmuş. Sayın anamuhalefet lideri sandıkta gizlice 'evet' oyunu kullanacak olmasına rağmen bunu vatandaşıyla, tabanıyla paylaşamıyor" dedi.



Erdoğan, vakfın Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Yeni Nesil ve Yeni Anayasa" başlıklı konferansta konuştu.



Türkiye'nin, tarihinin önemli dönüm noktalarından birine doğru ilerlediğini, 16 Nisan'da anayasa değişikliğinin değil ülkenin geleceğinin oylanacağını belirten Erdoğan, mevcut sistemde milletin yasama ve yürütmeyi belirlemek için tek oy kullandığını, böyle bir ortamda iki organın birbirini dengelemesinin mümkün olamayacağını söyledi.



Bunun kuvvetler ayrılığı ilkesine de uygun olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu, Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetildiği kandırmacasının en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Yeni sistemde yürütmenin başı olan cumhurbaşkanını bir pusulada oylayacağız, diğer pusulada da milletvekiline oy vereceğiz." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında, yeni anayasayla ilgili sarf ettiği sözlere dikkati çeken Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kafasının karışık olduğunu ve anayasa değişikliğinin tam ne getirdiğini bilmediğini savundu.



“ANAMUHALEFET LİDERİ SANDIKTA GİZLİCE 'EVET' OYUNU KULLANACAK”



Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye'de muhalefet zihniyeti maalesef iktidarın yaptığı her şeyi eleştirmek, iktidarın 'doğru' dediği her şeye 'yanlış' demek üzerine kurulmuş. Yani sayın anamuhalefet lideri sandıkta gizlice 'evet' oyunu kullanacak olmasına rağmen bunu vatandaşıyla, tabanıyla paylaşamıyor. Bu sistemde başarılı siyasetçi ödüllendirilmiyor, çünkü anamuhalefetin başına kimin geçtiğini kasetler, kasetçiler, kasetleri yapanlar belirliyor. Bunun üzerine 7 seçimde kaybetseniz de hayatınızda hiçbir başarınız olmasa da kaset kumpaslarını tezgahlayan vesayet odakları sizi getirip ana muhalefet partisinin başına koyabiliyor. Bu sistemin bir neticesi olarak siz orada bütün hezimetlerinize, yalanlarınıza, rezaletlerinize rağmen kalıcı olabiliyorsunuz."

 



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Bilal  Erdoğan  Kemal  Kılıçdaroğlu  Gizlice    Evet    Oyu  Kullanacak    haber

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