Kocaeli'de CHP liderine yüklenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Yahu bir maddesini de doğru bil şunun, bir kere dersine çalışıp gel. Yani sen kimseye hesap vermiyorsun diye bu kadar mı insan basiretsiz, ferasetsiz davranır” dedi.



Kocaeli'de CHP liderine yüklenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, “Yahu bir maddesini de doğru bil şunun, bir kere dersine çalışıp gel. Yani sen kimseye hesap vermiyorsun diye bu kadar mı insan basiretsiz, ferasetsiz davranır” dedi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kocaeli'de STK'lar ile bir araya geldi. İzmit'te Aktikkapı restoranda düzenlenen toplantıya Erdoğan'a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Genel Sekreter Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde CHP'nin tutumunu eleştiren Bilal Erdoğan, "Yahu bir maddesini de doğru bil şunun, bir kere dersine çalışıp gel. Yani sen kimseye hesap vermiyorsun; partinin başından inmen için hangi rezaleti yaşasan da bir şey olmuyor diye bu kadar mı insan basiretsiz, ferasetsiz davranır" dedi.











kaynak:haberler