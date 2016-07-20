

İstanbul Kısıklı'da toplanan binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla 'demokrasi nöbeti'ne devam ediyor. Darbeye girişimine karşı Kısıklı'dan ayrılmayan kalabalığa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar seslendi.







Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:







"Rabbimize ne kadar şükretsek bu nimetlerin şükrünü eda edemeyiz . Bu birliğin beraberliğin kardeşliğin bu dayanışmanın bu kuvvetin hamdını eda edemeyiz. Hepiniz hoşgeldiniz. Bizler belki hasbelkader Allahın takdiriyle bu aileye doğmuş kardeşleriz ama aslında bu lanet olası darbe girişimiyle birlikte şunu da gördük. Bizler Türkiye ailesine doğan kardeşlermişiz. Hepinizle kardeş olduğumuz için gurur duyuyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Memleketimizie, devletimize zeval vermesin ve bu gücü birlikteliği daim eylesin. İnanın ki geleceğimiz bu günden aydınlık olacaktır. Sağolun varolun Allah razı olsun."







Sümeyye Bayraktar ise, "Bu millet, gerçek özgürlük neymiş, bir halk özgürlüğüne, bağımsızlığına nasıl sahip çıkarmış, bunu gösterdi. Hepiniz kahramanlarsınız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.







Selçuk Bayraktar da "Bu mübarek ümmetin, milletin bir ferdi olmaktan büyük gurur duyduğumu bütün kardeşlerime ifade etmek istiyorum. Sizlerin coşkusu inanılmaz, dünyanın hiçbir yerinde görülmüş bir mücadele değil. Hepinizden Allah razı olsun, parçanız olmaktan büyük bir gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.