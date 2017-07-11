Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Çalıştığı Geri Dönüşüm Bandında 12 Bin Dolar Buldu! Sahibine Teslim Etti
Borsa İstanbul 101 Bin 617 Puanı Görerek Tarihi Rekor Kırdı
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Anması İçin Edirnekapı Şehitliği'ni Ziyaret Etti
Fikret Hakan'ın Gençlere Verdiği Naif Tavsiye Herkeste Acı Bir Gülümseme Bıraktı
Sokak Ortasında Hayat Kurtaran Aile Hekimi Ödül Aldı
Helin Avşar, "Sıcak" Notuyla Paylaştığı Fotoğrafla Yürek Hoplattı
Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
Fetö'nün 'ümitçi Timi'ne Baskın: 13 Gözaltı Kararı
25 Yaşında, 38 Ameliyat Geçirdi, Son Bir İsteği Var
Aykut Kocaman, Stoch'un Performansını Beğenerek Takımda Tutmaya Karar Verdi
Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
"Ben Polisim Kavga Etmeyin" Dedi, Darp Edildi
Baykal'ın Oğluna Kafa Atan Güvenlikçinin İşine Son Verildi
'afrodit' Yaşını Ortaya Çıkaran İsmi Mahkemeye Veriyor
Bütün Mahalle Ayaklandı! Ödev Projesini Bomba Sandılar
Boşnak Golcü Dzeko: Srebrenitsa'yı Asla Unutmayın
Fitch Ratings, Enerjisa'nın Notunu Aa Olarak Açıkladı

Bikinili Görüntülenen Katy Perry'nin Kiloları Aldı Başını Gitti

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENEN KATY PERRY'NİN KİLOLARI ALDI BAŞINI GİTTİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry bikinili görüntülendi. Rihanna'dan sonra, Katy'nin de kilolarının alıp başını gittiği görüldü.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Bikinili Görüntülenen Katy Perry'nin Kiloları Aldı Başını Gitti(7/10)3

Bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yapan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, rengarenk çizgili bikinisiyle plaja indi. Katy'nin kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ SONRADAN FARKETTİ

Bir ara sahildeki kayalara tırmanan ünlü şarkıcı sonra da oradan kendini serin sulara bıraktı. Perry'yi takip eden paparazziler ise onun tırmandığı kayalıkların biraz daha yukarısında kelimenin tam anlamıyla "pusuya yattı." Önceleri görüntülendiğini fark etmeyen Perry, daha sonra objektiflere hafifçe gülümseyerek plajdaki günün keyfini çıkarmaya devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bikinili  Görüntülenen  Katy  Perry  Nin  Kiloları  Aldı  Başını  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER