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Bikinili Görüntülenen Gülşen'in Doğum Kilolarını Veremediği Gözlendi

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENEN GÜLŞEN'İN DOĞUM KİLOLARINI VEREMEDİĞİ GÖZLENDİ

Doğum yaptıktan sonra ilk kez bikinili görüntülenen şarkıcı Gülşen'in doğum kilolarını veremediği dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Bikinili Görüntülenen Gülşen'in Doğum Kilolarını Veremediği Gözlendi(9/10)5

Sahne programları nedeniyle bir süredir Bodrum'da bulunan ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, işi tatile çevirdi.

AKŞAMLARI DENİZE GİRİYORLAR

Çift, akşamları oğulları Azur Benan'ı da alıp Yalıkavak'taki evlerinin plajına iniyor. Habercilere yakalanmamak için genellikle akşam saatlerinde denize giren ikili, önceki gün de bu kuralı bozmadı.

GÜLŞEN HAMİLELİK KİLOLARINI VEREMEDİ

Ancak bu kez haberciler yakındaydı. Bikiniyle görüntülenen Gülşen'in hamilelik kilolarını henüz veremediği fark edildi.

Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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