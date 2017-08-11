BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENEN GÜLŞEN'İN DOĞUM KİLOLARINI VEREMEDİĞİ GÖZLENDİ
Doğum yaptıktan sonra ilk kez bikinili görüntülenen şarkıcı Gülşen'in doğum kilolarını veremediği dikkatlerden kaçmadı.
Sahne programları nedeniyle bir süredir Bodrum'da bulunan ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, işi tatile çevirdi.
AKŞAMLARI DENİZE GİRİYORLAR
Çift, akşamları oğulları Azur Benan'ı da alıp Yalıkavak'taki evlerinin plajına iniyor. Habercilere yakalanmamak için genellikle akşam saatlerinde denize giren ikili, önceki gün de bu kuralı bozmadı.
GÜLŞEN HAMİLELİK KİLOLARINI VEREMEDİ
Ancak bu kez haberciler yakındaydı. Bikiniyle görüntülenen Gülşen'in hamilelik kilolarını henüz veremediği fark edildi.
Ünlü şarkıcı böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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