BİFOUMA İDMANA ÇIKMADI
Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor'un bugünkü idmanına sakat olan Bifouma katılmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmalara adale ağrısı bulunan Bifouma katılmadı.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından pas organizasyonu yapan futbolcular, antrenmanın sonunda 5'erli gruplar halinde dönüşümlü olarak 5'e 5 maç oynadı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar