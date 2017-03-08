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bifouma idmana çıkmadı

BİFOUMA İDMANA ÇIKMADI

Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor'un bugünkü idmanına sakat olan Bifouma katılmadı.

Tarih : 08 Mart 2017, 16:03
Puan Ver : Bifouma İdmana Çıkmadı(10/10)11


Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmalara adale ağrısı bulunan Bifouma katılmadı.



Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından pas organizasyonu yapan futbolcular, antrenmanın sonunda 5'erli gruplar halinde dönüşümlü olarak 5'e 5 maç oynadı.



 



kaynak:sabah








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