Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!
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bielsa'nın transfer listesinde 2 türk var!

BİELSA'NIN TRANSFER LİSTESİNDE 2 TÜRK VAR!

Fransız ekibi Lille'in başına geçen Bielsa transfer çalışmalarına başladı. Bielsa'nın transfer listesinde 'bizim çocuklar' da yer alıyor. İşte detaylar...

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:13
Puan Ver : Bielsa'nın Transfer Listesinde 2 Türk Var!(5/10)4


Gelecek sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'i çalıştıracak olan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa, transfer listesini yönetime sundu. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden yıldızlar ile genişletmek isteyen Bielsea'nın listesinde 2 de Türk futbolcu bulunuyor.



BİRİNCİ FORVETİ: ENES!



Fransız basınına sızan transfer listesinde göre Bielsa, bonservisi Manchester City'de olan ve geçen sezonu Twente formasıyla Hollanda'da geçiren (18 gol) Enes Ünal'ı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Bielsa'nın Enes'i '1. forvet' olarak düşündüğü, genç oyuncunun potansiyeline hayran kaldığı iddia ediliyor. Enes'le birlikte Arjantinlinin radarına takılan bir diğer isimse; Cengiz Ünder.



CENGİZ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİLER



Bielsa, Altınordu altyapısından yetişen ve Başakşehir forması ile sezona damgasını vuran Cengiz Ünder'i bonservisi ile birlikte istiyor. Hatta Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un da geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geldiği, Cengiz'i canlı izlediği, Beşiktaş karşısındaki performansına adeta hayran kaldığı öğrenildi.



Sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarına başlayan Lille'de Bielsa, Enes ve Cengiz'in dışında Sporting'den Semedo, Estudiantes'ten Fotyh, Nancy'den Maouassa, Nantes'tan Harit, Angers'ten Pepe ve Santos'tan Luz Araujo'yu da istiyor.



 



kaynak:sabah








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