Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na Lübnan'dan gelen MED STAR isimli gemiden denize atıldığı tespit edilen 8 adet bidondan 214 kilo 378 gram esrar ile 11 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 4 milyon 837 bin TL olduğu öğrenildi.

KILAVUZ KAPTAN GEMİDEN DENİZE BİDON BENZERİ CİSM ATILDIĞINI FARK ETTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 18 Temmuz 2017 tarihinde Lübnan Tripoli Limanı'ndan hareket eden MED STAR isimli gemi, Taşucu Seka Limanı'na yanaşmaya çalıştı. Geminin liman sahasına girişine yardım eden kılavuz kaptan, gemiden denize bidon benzeri cisim atıldığını fark etti.

8 ADET BİDON DENİZDEN ÇIKARTILARAK BOTLARA ALINDI

Kaptanın olayı Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile koordineli bir şekilde botlarla belirtilen noktaya intikal edildi. Ekipler, denize atılmış mavi ve siyah renkli ortalama 25 litre hacimli toplam 8 adet bidonu denizden çıkararak botlara alırken, gemi çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYONLUK UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik dedektör köpekler Oli ve Devil marifetiyle yapılan kontrollerde, köpeklerin bidonlara tepki verdiği görüldü. Açılan 8 adet bidonda toplam 729 adet paket halinde piyasa değeri 4 milyon 562 bin TL olan 214 kilo 378 gram esrar ile toplam 11 pakette, her pakette bin adet olmak üzere piyasa değeri 275 bin TL olan toplam 11 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

4'Ü GEMİ PERSONELİ, 5 YABANCI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü hizmetinde görev yapan Gemi Arama Ekibi, Taşucu Limanı'na yönlendirilerek MED STAR isimli geminin detaylı araması yapıldı. Gemide bulunan tüm araçlar x-ray taramasından geçirilirken, gemi içinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Uyuşturucu madde ile gemiye ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 4'ü gemi personeli olmak üzere toplam 5 yabancı şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: haberinburada