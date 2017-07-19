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Bidonların içine saklayıp denize attılar, kaçamadan yakalandılar

BİDONLARIN İÇİNE SAKLAYIP DENİZE ATTILAR, KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Mersin'de liman girişinde gemiden atılan 8 bidon içerisinde, 214 kilogram esrar ile 11 bin uyuşturucu hap bulundu.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Bidonların İçine Saklayıp Denize Attılar, Kaçamadan Yakalandılar(9/10)5

Mersin'in Silifke ilçesinde liman girişinde 5 kişinin gözaltına alındığı olayda, gemiden atılan 8 bidon içerisinde 214 kilogram esrar ile 11 bin uyuşturucu hap bulundu.

SAHİL GÜVENLİK İHBAR ALDI

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Lübnan'dan Mersin Silifke ilçesine giden ticari bir gemiden Seka Limanı girişinde denize 8 bidon atıldığı bilgisine ulaştı.

DENİZDEN 8 BİDON ÇIKARTILDI

Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, Sahil Güvenlik botu tarafından denizdeki 8 bidon çıkarıldı.

İNCELEME SONUCU BİDONLARDAN UYUŞTUCU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede, bidonlarda kalıplar halinde 214 kilogram esrar ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.Gemideki 4 kişilik mürettebat ile 1 tır şoförü gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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