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biden: başkan adayı olsaydım...

BİDEN: BAŞKAN ADAYI OLSAYDIM...

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, "Başkan adayı olsaydım Cumhuriyetçiler beni çiğ çiğ yerdi." dedi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 09:40
Puan Ver : Biden: Başkan Adayı Olsaydım...(9/10)7


Amerikan televizyon kanalı CNN'e konuşan Biden, başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Biden'a, partilerin aday adaylarının isimleri açıklanmadan önce kendisi hakkında sık sık Demokrat Partiden aday olacağı yönünde çıkanlar haberler hatırlatılarak, "Aday olsaydınız Hillary Clinton'dan daha başarılı olur muydunuz?" sorusu yöneltildi.



Başkanlık yarışının sert geçtiğini ima eden Biden, "Başkan adayı olsaydım Cumhuriyetçiler beni çiğ çiğ yerdi." diye konuştu.



Ayrıca Biden, Demokrat Partinin kampanya çalışmalarını eleştirdi. İşçi sınıfıyla yeterince iletişim kurulmadığını savunan Biden, "Bu gruba yeterince saygı göstermiyoruz ve kendilerini terk edilmiş hissediyorlar." ifadesini kullandı.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Biden  Başkan  Adayı  Olsaydım    haber

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