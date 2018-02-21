BIÇAKLI ŞAKA KÖTÜ BİTTİ! 16 YAŞINDAKİ GENÇ, AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ
Erzincan'da 16 yaşındaki genç, bıçakla şaka yapmak istediği ağabeyini kalbinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan ağabey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erzincan'da S.G. (16), iddiaya göre, bıçakla şaka yapmak istediği ağabeyi Furkan G.'yi (22) kalbinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Furkan G., kurtarılamadı.
ŞAKA YAPAYIM DERKEN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi 171'inci Sokak'ta meydana geldi. S.G., ağabeyi Furkan G.'ye bıçakla şaka yapmak istedi. S.G.'nin elindeki bıçak ağabeyinin göğsüne saplandı. Kalbinden ağır yaralanan Furkan G., çağrılan ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Furkan G. bugün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile sinir krizi geçirdi.
16'LIK GENÇ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Polis tarafından gözaltına alınan S.G. ilk ifadesinde, ağabeyini bıçakla şakalaşırken yaraladığını öne sürdü. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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