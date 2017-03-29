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biberonla içilen süt bebeğinizin…

BİBERONLA İÇİLEN SÜT BEBEĞİNİZİN…

Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Handan Ayhan, özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen sütün bebeğin dişlerinde "biberon çürüğü" gelişimine neden olduğunu belirterek, bunun ağrı, kötü koku ve beslenme bozukluğuna yol açtığını kaydetti.

Tarih : 29 Mart 2017, 16:29
Puan Ver : Biberonla İçilen Süt Bebeğinizin…(8/10)7


Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Handan Ayhan, özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen sütün bebeğin dişlerinde "biberon çürüğü" gelişimine neden olduğunu belirterek, bunun ağrı, kötü koku ve beslenme bozukluğuna yol açtığını kaydetti. Ayhan yaptığı açıklamayla bebeklerde ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgiler verdi.



Özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen sütün, bebeğin dişlerinde "biberon çürüğü gelişimine neden olduğunu aktaran Ayhan, "Bazı aileler süte bal, pekmez ya da şeker gibi tatlandırıcılar katar. Bu durum 'biberon çürüğü' gelişimini daha da hızlandırır. Biberonla verilen süt, uykuya geçildikten sonra dişler üzerinde birikmektedir.



 



kaynak:sabah








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