

Bharara'nın reddiyesi ve ekleri şöyle: Exhibit A: Ön iddianame. B: Sarraf'ın Bekir Hazar ve Ergün Diler ile birlikte çıktığı programın 25 sayfalık dökümü. C: Sarraf'ın yaptığı 3 sayfalık e-posta yazışmaları. D: Royal Denizcilik'in İran bağlantılarını gösteren döküm. E: Boş bırakılmış. F: Sarraf'ın külçe altınları, deste deste paraları, özel jeti, denizaltısı gibi lüks yaşamına kanıt olarak gösterilebilecek fotoğraflar. G: 17 Aralık fezlekesinin 55 sayfalık bir tercümesi. H: Sarraf'ın, Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu bilinen Togem-Der'e yaptığı bağışları anlatan bir haber küpürü. I: Togemder'in, Emine Erdoğan'ın yengesini başkan ve Bağış'ın eşini ‘asil üye' olarak gösterdiği yönetim kurulu sayfası.







TÜRKİYE'DE RÜŞVETLE İŞİNİ GÖRÜR







ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf'ın New York'ta görülen davasında Başsavcı Preet Bharara'nın iddiaları damga vurdu. Hürriyet'in haberine göre Sarraf'ın avukatı Benjamin Brafman'ın mahkemeye sunduğu kefalet başvurusuna itiraz eden başsavcı Bharara, “Sarraf Türkiye'ye kaçarsa geri iadesi mümkün değil, rüşvetle işini görür” dedi. Başsavcı Bharara, Sarraf'ın kefalet başvurusuna neden itiraz ettiklerini davaya bakan yargıç Richard Berman'a sunduğu 29 sayfadan oluşan müzekkeresinde kanıtlarla açıkladı. Sarraf'ın 19 Mart 2016'da Miami'ye ailesi ve çalışanları ile birlikte giriş yaparken gümrüğe verdiği bilgide yanında 103 bin dolar nakit para getirdiğini beyan ettiği belirtildi. FBI'ın kendisini tutuklamasından sonra Sarraf'ın üzerinin arandığını ve bir iPhone ile bir çok şeyin bulunduğu kaydediliyor. Sarraf'ın sorgulamasında sadece Türk pasaportu bulunduğunu, son 10 yılda Londra, Avrupa, Çin, Singapur ve Tayland'a seyahat ettiğini, Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan'a yaptığı seyahatleri beyan etmeyerek yalan söylediği, kendisine ait İran ve Makedonya pasaportları ile nerelere seyahat ettiğininin bilinmediği belirtildi.