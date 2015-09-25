

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:







"Şırnak'ta Güvenlik Güçlerine 24 Eylül 2015 saat 23.00'da ve 25 Eylül 2015 saat 05.40'ta iki saldırı düzenlenmiştir. Her iki saldırıda da teröristlerce açılan ilk ateş esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; biri Geçici Köy Korucusu olmak üzere dokuz Kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmışlardır. Terörist saldırısına maruz kalan birliklerimiz tarafından derhal karşılık verilerek teröristlere önemli ölçüde zayiat verdirilmiştir. Bilahare insansız hava aracı, hava kuvvetleri ve helikopterler desteğinde uzman personelden oluşan birliklerimiz tarafından yapılan koordineli operasyonlar sonucunda, şu ana kadar toplam 34 terörist silah ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."







ADANA'YA ATEŞ DÜŞTÜ







Beytüşşebap'taki saldırılarda Uzman Çavuş Ali Çakar'ın şehit olduğu haberi, Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki baba ocağına ateş düşürdü. Saimbeyli'nin İslam Mahallesi'nde oturan şehidin babası Bayram ile annesi Kadem Çakar'a acı haberi sabah saatlerinde askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehit olduğu haberiyle yıkılan ailesi ve yakınlarını askeri yetkililer teselli etmeye çalışırken, fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.







Enver, Enes ve Elife Feyza adında 3 kardeşi bulunan Uzman Çavuş Ali Çakar'ın şehit olduğunu öğrenen yakınları ve komşuları da eve akın edip Türk bayrağı astı. Metanetini korumaya çalışan baba Bayram Çakar, "Bir Ali'm gitti, gerekirse bir Ali daha yetiştiririm" dedi. Oğluyla en son bayramın ilk günü konuştuğunu belirten baba Çakar, "Dün sabah aradı, bayramlaştık. 'Baba biraz uyuyup nöbete gideceğim' dedi. Ben de 'Oğlum kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun' dedikten sonra telefonu kapattı. Daha önce bana 'Baba benim adıma kurban al, kes ve dağıt' demişti. Kurbanını kestik ama dağıtmak nasip olmadı" diye konuştu.