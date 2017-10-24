BEYTÜŞŞEBAP'TA PKK'LI 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 terörist, öldürüldü.
İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ
Beytüşşebap ilçesi Yenice Köyü bölgesinde bugün saat 15.30 sıralarında bir grup teröristin bir araya geleceği istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı.
8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İHA'larla iki ayrı noktada tespit edilen teröristlere yönelik saat 17.15 sıralarında hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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