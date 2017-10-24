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BEYTÜŞŞEBAP'TA PKK'LI 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!


Beytüşşebap'ta PKK'lı 8 Terörist Öldürüldü!
Tarih : 24 Ekim 2017, 22:50
Puan Ver : Beytüşşebap'ta Pkk'lı 8 Terörist Öldürüldü!(8/10)4

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 terörist, öldürüldü.

İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Beytüşşebap ilçesi Yenice Köyü bölgesinde bugün saat 15.30 sıralarında bir grup teröristin bir araya geleceği istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'larla iki ayrı noktada tespit edilen teröristlere yönelik saat 17.15 sıralarında hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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