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BEYTÜŞŞEBAP'TA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR


BEYTÜŞŞEBAP'TA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Tarih : 25 Eylül 2015, 18:41
Puan Ver : Beytüşşebap'ta Çatışmalar Devam Ediyor(7/10)7


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi merkezindeki ve çevre karakollara eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 2 asker şehit olurken 9 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, 34 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmaların devam ettiği öğrenildi.



Bölgedeki çatışmalarda kullanılan havan topunun Hisarkapı köyündeki bir eve isabet ettiği, evde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şehir merkezinde çatışmalardan dolayı bir cami ve üç evde de yangın çıktığı öğrenildi. Elektrik ve internetin olmadığı ilçeden sağlıklı bilgi alınamıyor.








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