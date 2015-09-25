

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi merkezindeki ve çevre karakollara eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 2 asker şehit olurken 9 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, 34 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmaların devam ettiği öğrenildi.







Bölgedeki çatışmalarda kullanılan havan topunun Hisarkapı köyündeki bir eve isabet ettiği, evde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şehir merkezinde çatışmalardan dolayı bir cami ve üç evde de yangın çıktığı öğrenildi. Elektrik ve internetin olmadığı ilçeden sağlıklı bilgi alınamıyor.