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beytüşşebap'ın bir köyünde sokağa çıkma yasağı

BEYTÜŞŞEBAP'IN BİR KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 12:10
Puan Ver : Beytüşşebap'ın Bir Köyünde Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)3


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ilıcak köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince bugün saat 05.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.








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