

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ilıcak köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince bugün saat 05.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.