BEYTÜŞŞEBAP'IN BİR KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ilıcak köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi gereğince bugün saat 05.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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