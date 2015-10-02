BEYTÜŞŞEBAP VE NUSAYBİN'DEN ACI HABER: 2 ŞEHİT
Mardin'in Nusaybin ilçesi Bahok kırsalında öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.
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Nusaybin ilçesi Bakok kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmada 6 asker yaralandı. Bir terörist ise ölü ele geçirildi. Çatışmada ağır yaralanan askerlerden biri kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde şehit oldu. Çatışmanın devam ettiği bölgede operasyonlar devam sürüyor.
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