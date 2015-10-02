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BEYTÜŞŞEBAP VE NUSAYBİN'DEN ACI HABER: 2 ŞEHİT


BEYTÜŞŞEBAP VE NUSAYBİN'DEN ACI HABER: 2 ŞEHİT
Tarih : 02 Ekim 2015, 09:59
Puan Ver : Beytüşşebap Ve Nusaybin'den Acı Haber: 2 Şehit(0/10)


Mardin'in Nusaybin ilçesi Bahok kırsalında öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.



KURTARILAMADI



Nusaybin ilçesi Bakok kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmada 6 asker yaralandı. Bir terörist ise ölü ele geçirildi. Çatışmada ağır yaralanan askerlerden biri kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde şehit oldu. Çatışmanın devam ettiği bölgede operasyonlar devam sürüyor.








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