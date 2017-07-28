Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz aşırı sıcak hava sebebiyle dışarı çıkamazken, akşamları da böcek ve kelebeklerin sokakları sarması nedeniyle evlerine hapsoluyor.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞTI

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Beytüşşebap'ta, gündüz sıcaktan korunmak için evlerinde kalan vatandaşlar, akşamları da kelebek istilası nedeniyle sokağa çıkamıyor. Vatandaşlardan Necat Gökçe, evlerine hapsolduklarını belirterek, "Gündüz sıcaklar yüzünden akşam ise böcek ve kelebekler yüzünden yürüyemiyoruz."

HER YIL YAZ AYLARINDA BU DURUM YAŞANIYOR

"Her yıl bu vakitlerde sıcak havaların etkisiyle zor anlar yaşıyoruz. Bu yüzden markete bile gidemiyorum. Hava sıcaklığı böyle devam ettiği sürece bizim çilemiz de devam edecek" dedi. Geçen yıllarda haşereleri temizlemek için bölgede böcek timi kurulmuştu.

Kaynak: haberinburada