BEYTÜŞŞEBAP SOKAKLARINDA KELEBEK İSTİLASI! HALK EVİNDEN ÇIKAMIYOR
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz sıcaklık, akşamları ise sinek ve kelebek istilası nedeniyle evlerine hapsoldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz aşırı sıcak hava sebebiyle dışarı çıkamazken, akşamları da böcek ve kelebeklerin sokakları sarması nedeniyle evlerine hapsoluyor.
HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞTI
Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Beytüşşebap'ta, gündüz sıcaktan korunmak için evlerinde kalan vatandaşlar, akşamları da kelebek istilası nedeniyle sokağa çıkamıyor. Vatandaşlardan Necat Gökçe, evlerine hapsolduklarını belirterek, "Gündüz sıcaklar yüzünden akşam ise böcek ve kelebekler yüzünden yürüyemiyoruz."
HER YIL YAZ AYLARINDA BU DURUM YAŞANIYOR
"Her yıl bu vakitlerde sıcak havaların etkisiyle zor anlar yaşıyoruz. Bu yüzden markete bile gidemiyorum. Hava sıcaklığı böyle devam ettiği sürece bizim çilemiz de devam edecek" dedi. Geçen yıllarda haşereleri temizlemek için bölgede böcek timi kurulmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bandırma'dan Gelen Feribot, Yenikapı'da İskeleye Yanaşırken Başka Feribotla Çarpıştı
- Yumurta Büyüklüğündeki Doluya Canlı Yayında Yakalanan Atv Muhabiri Zor Anlar Yaşadı
- Şişli Zabıtası, Fırtınada Zarar Gören Martıyı Aracına Aldı
- Kapıkule'ye Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı, Araçların Camları Kırıldı
- Akom Uyardı! Yağış Gece Saatlerinde Etkisini Artıracak
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu
- Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
- Barcelona'nın Transferine İzin Vermediği Neymar, Antrenmanda Yeni Transferi Yumrukladı
- Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
- Boksta Anthony Joshua - Klitschko Maçının Rövanşı 11 Kasım'da
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
- Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
- Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
- Katar Ekonomi Bakanı El Sani: Türkiye'ye Müteşekkiriz
- İşte Görev Bilinci! Dozer Operatörü, Arkadaşını Kepçeyle Nehre Soktu
Bu Haberle İlgili Yorumlar