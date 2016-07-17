

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce Amsterdam konserinde 'Halo' şarkısını Türkiye'de yaşamını yitiremler için söyledi.



Amsterdam'daki konserinde şarkısına başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Beyonce; "Bu şarkıyı, Türkiye'de hayatını kaybedenlere adıyorum" diyerek 'Halo' şarkısını söyledi.







Beyonce'nin konserini izleyenler arasında Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau da vardı. Cabau, bu anları Instagram hesabında "Gecenin en güzel anları.







Türkiye'deki kayıp canlara adanmış bir şarkı. Teşekkürler Beyonce." açıklamasıya paylaştı.











