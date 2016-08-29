11 dalda aday olduğu 2016 MTV Video Müzik Ödülleri'nden sekiz ödülle ayrılan Beyonce, geceye dört yaşındaki kızı Blue Ivy ile katıldı.



Beyonce, gecenin en şık ve en cesur kırmızı halı kostümlerinden birini taşıdı. Francesco Scognamiglio imzalı kanatlı ve tülden oluşan elbisesiyle dikkat çeken 34 yaşındaki şarkıcı, kırmızı halıda mutluluk pozları verdi. Beyonce'nin, kıyafetini tercih ettiği 1975 doğumlu İtalyan modacı, karakteristik tasarımları ile ABD, Rusya, Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarında yer aldı. Bugüne dek Madonna, Lady Gaga gibi isimleri giydirdi. Beyonce'nin kızı Blue Ivy'nin tüllerden oluşan kıyafetinin 11 bin dolar (yaklaşık 33 bin lira) olduğu öğrenildi.