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beyoğlu'ndaki gs store mağazası yandı

BEYOĞLU'NDAKİ GS STORE MAĞAZASI YANDI

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı Galatasaray Store mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı

Tarih : 20 Aralık 2015, 10:36
Puan Ver : Beyoğlu'ndaki Gs Store Mağazası Yandı(8/10)8


İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi 65 numarada bulunan ve yaklaşık 2 ay önce açılışı yapılan zemin üzeri 8 ve toplam 11 katlı Galatasaray Store mağazasında sabaha karşı saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Binanın 3. Katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye, mağazanın kepenklerini kırarak içeri girdi. Bir grup itfaiyeci yangının kaynağına ulaşmaya çalışırken, diğer bir ekipte oluşan yoğun dumanı tahliye etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.








Etiketler: Beyoğlu  Ndaki  Gs  Store  Mağazası  Yandı    haber

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