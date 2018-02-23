BEYOĞLU'NDAKİ FASLI KADINA BIÇAKLI SALDIRININ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'a tatil yapmak için gelen Faslı kadının, oturduğu dairenin önünde iki caninin bıçaklı saldırısına uğradığı görüntüler vahşeti gözler önüne serdi.
İstanbul Beyoğlu'nda Fas uyruklu bir kadın apartmanın içinde tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldığı sonrası yüzünden ve burnundan yaralandı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI
Beyoğlu Kocatepe Mahallesinde apartman girişinde meydana gelen olayda, Fas uyruklu olduğu öğrenilen Azize Khaldi, apartman girişinde kimliği öğrenilemeyen iki erkekle yaşadığı sözlü tartışma sonrası bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda darp edilen ve yüzünden yaralanan kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırganlardan bir tanesini olay yerinde gözaltına alırken, kaçan diğer saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
FAS'LI KADINA BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA
Beyoğlu'nda tartıştığı caniler tarafından apartmanın girişindeki merdivenlerde önce darp edilip daha sonra burnu ve yüzünden yaralanan Azize Khaldi'nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binanın içerisinden sesleri duyan vatandaşların binanın önüne geldiği görülüyor. Merdivenlerde bulunan Azize Khaldi ilk önce kimliği belirlenemeyen iki adam ile tartışmaya başlıyor. İki caniyle tartışan Azize Khaldi daha sonra apartmandan dışarı çıkıyor. Tartışma apartman önünde devam ederken caniler üzerinde bulunan bıçak ile Azize Khaldi'yi burnundan ve yüzünden yaralıyor. Olayı gerçekleştiren şahıslardan birisi olay yerinde beklerken, diğer şahıs ise koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Yaralanan Azize Khaldi ise orada bulunan vatandaşlar ile konuşmaya başlıyor. Görüntülerde daha sonra polis ekiplerinin olayın yaşandığı apartmanın önüne geldiği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Otomobilin Yol Kenarındaki Tıra Çarpması Faciaya Neden Oldu
- Mehmetçik Vakfı Davasında 119 Sanık İçin Müebbet İstemi!
- Oto Tamircisinin Yanmaktan Son Anda Kurtulduğu Anlar Kameraya Yansıdı
- Yurtta Sopa Ve Kemerle İşkence Yapan Öğrenciler: Şakalaşıyorduk, Yanlış Anlaşıldık
- Ayvalık, Ateist Babanın Vasiyetini Konuşuyor! Beton Mezara Defnedildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
- 3. Kattan Düşen Çocuğu Havada Yakaladı, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Rusya, Suriye'de İnsani Ateşkes İstenilen Bmgk Tasarısına İtiraz Etti
- Canlı Yayında Stüdyo Karıştı! Bir Anda Yumruklaşmaya Başladılar
- 14 Yaşındaki Çocuk, 2 Yıldır Yumurtladığını İddia Ediyor!
Bu Haberle İlgili Yorumlar