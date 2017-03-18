BEYOĞLU'NDA YANGIN! ÜÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre üç çocuk hayatını kaybetti.
Beyoğlu Tarlabaşı'nda 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk öldü. İtfaiye ekipleri çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürdükten sonra daireye girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.
İsa (5), Abdurrahman (3) ve Vedat Şahin (2) kardeşlerin cansız bedenleri aynı odada bulundu. Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
kaynak:hürriyet
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