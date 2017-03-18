Çin Malları İle İlgili Flaş Karar!
2 Kadın Doktorun Dedikodu Kavgası Karakolda Bitti!
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olmasını...
Beyoğlu'nda Yangın! Üç Çocuk Hayatını Kaybetti
İngiltere Büyükelçisi Moore: Çanakkale Geçilmez
Bylock'çu Askerlerle İlgili Karar Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de
İşte Ferrari'nin Yeni Gözdesi!
Alyansını Çıkardı, Ayrılık Dedikodularını Alevlendirdi
Paris'teki Orly Havaalanı'nda Silah Sesleri!
Olympiakos, Türk Takımlarına 2 Günde 2 Kez Yenildi
Alzheimer'a Çare Bulundu
Alman Bankasından Tl Açıklaması
400 Teröristin Kıskaca Alındığı Bölgede Bulundu!
Son Dakika Gelişmesi: 33 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na Zor Soru
372 Hakim Savcı Göreve Döndü
Lg G6 Ne Zaman Satışa Sunulacak?
Otonom Araçlar Üç Yıl Sonra Hayatımızda
The Dwarves İçin Türkçe Dil Desteği Geldi

beyoğlu'nda yangın! üç çocuk hayatını kaybetti

BEYOĞLU'NDA YANGIN! ÜÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre üç çocuk hayatını kaybetti.

Tarih : 18 Mart 2017, 12:40
Puan Ver : Beyoğlu'nda Yangın! Üç Çocuk Hayatını Kaybetti(8/10)10


Beyoğlu Tarlabaşı'nda 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk öldü. İtfaiye ekipleri çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürdükten sonra daireye girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.



İsa (5), Abdurrahman (3) ve Vedat Şahin (2) kardeşlerin cansız bedenleri aynı odada bulundu. Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Beyoğlu  Nda  Yangın  Üç  Çocuk  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER