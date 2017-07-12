BEYOĞLU'NDA TOPRAĞIN ALTINDAN 8 BİN LİRALIK ZEHİR ÇIKTI
Piyasa değeri 8 bin TL olan 130 gram uyuşturucu toprağın altından çıkarılırken, o anlar saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili 4 şüphelinin firari olduğu öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 bin TL olan 130 gram eroin toprağın altından çıkarılırken, o anlar kameralara yansıdı.
8 BİN TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu Hacı Hüsrev'de geçtiğimiz günlerde zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Narkotik polislerinin çalışmasının ardından, toprağın altına gömülü piyasa değeri 8 bin TL olan 130 gram uyuşturucu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin firari olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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