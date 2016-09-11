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BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 2 YARALI


BEYOĞLU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 2 YARALI
Tarih : 11 Eylül 2016, 10:24
Puan Ver : Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1'i Ağır 2 Yaralı(5/10)7


Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesi 86 numarada bulunan restaurantın önünde saat 00.30 sıralarında silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda Beyoğlu'nun tanınmış restaurantın sahibi Kemal Saran kafasından vurularak ağır yaralanırken, restaurant çalışanlarından biri ise kolundan hafif şekilde yaralandı.



Olay üzerine saldırının gerçekleştiği restauranta çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı Kemal Saran'ı kısa sürede alarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ise restaurantın önüne güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı. Olay yerindeki çok sayıda boş kovan dikkat çekti. Polis kaçan zanlılar ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, hastanede tedavisi süren Kemal Saran'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralının ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.








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