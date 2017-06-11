BEYOĞLU'NDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ!
Olay Kasımpaşa, Küçükpiyale Mahallesi, Kızılay Meydanı'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobil ile meydana gelen bir grup ile sahur için meydanda bulunan başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada Erdem Zil karın bölgesinden silahla vurularak ağır şekilde yaralanırken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheliler daha sonra geldikleri otomobil ile uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
kaynak:hurriyet
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